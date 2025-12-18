Certificato di malattia con visita online | quando si può fare e cosa sapere

Il nuovo disegno di legge sulle semplificazioni permette di ottenere il certificato di malattia tramite visita online, eliminando le lunghe attese e le corse dal medico. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei servizi sanitari, offrendo maggiore comodità e rapidità per i lavoratori. Ecco cosa sapere su quando e come si può usufruire di questa modalità, semplificando la gestione delle assenze per malattia.

Niente più corse dal medico solo per farsi aprire un certificato di malattia: con il nuovo disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra finalmente nella norma l'idea della televisita per giustificare l'assenza dal lavoro. In pratica, il certificato potrà essere rilasciato anche da remoto, senza passare per l'ambulatorio o chiedere una visita a domicilio. È una richiesta che arriva da anni dai medici di famiglia, stanchi – parole della loro federazione, la Fimmg – dell'«eccessivo carico burocratico» sulle loro giornate. La legge è entrata in vigore il 18 dicembre, ma la novità non scatterà subito.

