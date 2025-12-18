Dal recente Decreto Semplificazioni nasce una svolta nel settore sanitario: i certificati di malattia potranno essere ottenuti anche tramite tele-visita, rendendo più semplice e veloce il processo per lavoratori, medici e aziende. Questa novità rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione della medicina, garantendo uguale validità legale alle certificazioni rilasciate a distanza rispetto a quelle tradizionali.

© Panorama.it - Certificati di malattia anche via tele-visita: cosa cambia davvero per lavoratori, medici e aziende

In Italia il certificato di malattia per i lavoratori potrà essere rilasciato non solo dopo la visita in ambulatorio o domiciliare, ma anche «a distanza», attraverso la tele-visita: lo dispone il pacchetto di norme contenute nel recente Decreto Semplificazioni (legge 1822025) che equipara sul piano giuridico la certificazione rilasciata tramite telemedicina a quella tradizionale. La novità, su cui si sono rincorsi nelle ultime settimane commenti entusiasti e caute riserve, non è soltanto un’aggiunta tecnologica: cambia il modo in cui milioni di certificati verranno gestiti, trasmessi e controllati con impatti su pazienti, medici, datori di lavoro e sull’INPS. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Certificati di malattia anche a distanza: cosa cambia per lavoratori e medici

Leggi anche: Certificati di malattia anche a distanza: cosa cambia per i lavoratori e i medici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Certificato di malattia a distanza, arriva la televisita: cosa cambia e cosa sapere; Certificato di malattia con la visita online: come e quando cambiano le regole, dai controlli Inps alle ricette per i pazienti cronici; Il certificato di malattia arriva con la visita online. Novità anche per le ricette; Certificati malattia: via libera alla televisita dal medico.

Certificati di malattia anche via tele-visita: cosa cambia davvero per lavoratori, medici e aziende - Con il Decreto Semplificazioni (legge 182/2025) il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite tele- panorama.it

Certificato di malattia telematico, via alla televisita per le assenze lavorative - La legge Semplificazioni introduce la telecertificazione, ma manca l’accordo Stato- quifinanza.it