Certificati di malattia anche via tele-visita | cosa cambia davvero per lavoratori medici e aziende
Dal recente Decreto Semplificazioni nasce una svolta nel settore sanitario: i certificati di malattia potranno essere ottenuti anche tramite tele-visita, rendendo più semplice e veloce il processo per lavoratori, medici e aziende. Questa novità rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione della medicina, garantendo uguale validità legale alle certificazioni rilasciate a distanza rispetto a quelle tradizionali.
In Italia il certificato di malattia per i lavoratori potrà essere rilasciato non solo dopo la visita in ambulatorio o domiciliare, ma anche «a distanza», attraverso la tele-visita: lo dispone il pacchetto di norme contenute nel recente Decreto Semplificazioni (legge 1822025) che equipara sul piano giuridico la certificazione rilasciata tramite telemedicina a quella tradizionale. La novità, su cui si sono rincorsi nelle ultime settimane commenti entusiasti e caute riserve, non è soltanto un’aggiunta tecnologica: cambia il modo in cui milioni di certificati verranno gestiti, trasmessi e controllati con impatti su pazienti, medici, datori di lavoro e sull’INPS. 🔗 Leggi su Panorama.it
