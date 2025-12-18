Cerotto al fentanyl applicato alla paziente sbagliata | infermiera accusata di omicidio colposo

Un errore in reparto ha portato all’applicazione di un cerotto al fentanyl alla paziente sbagliata, con conseguenze fatali. L’infermiere coinvolto è ora accusato di omicidio colposo, mentre si indaga sulle cause di questa drammatica vicenda. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza e le procedure nelle strutture sanitarie italiane.

Un tragico scambio di persona potrebbe essere all'origine della morte di una paziente anziana. Un'infermiera di 26 anni, in servizio presso una clinica della provincia di Ravenna, è stata accusata di omicidio colposo per aver applicato un cerotto contenente fentanyl, un oppioide particolarmente potente, alla paziente sbagliata, provocandone il decesso. La giovane operatrice sanitaria rischia ora il processo. Il ricovero e l'errore nella somministrazione. I fatti risalgono al 3 gennaio 2023, quando una donna di 90 anni viene ricoverata nella struttura sanitaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'infermiera avrebbe applicato un cerotto a base di fentanyl, anziché quello correttamente prescritto per una delle patologie dell'anziana.

Ravenna, Fentanyl per errore: muore una paziente. Chiesto il giudizio per l’infermiera - Avrebbe somministrato un farmaco contenente Fentanyl a una paziente alla quale non era prescritto: una disattenzione fatale, perché da quel cerotto ... corriereromagna.it

Clinica ravennate, anziana morta per overdose di Fentanyl: infermiera verso il processo - La Procura di Ravenna chiede il rinvio a giudizio per un’infermiera 26enne accusata di omicidio colposo agg ... ravennanotizie.it

Un cerotto medicale al posto di un altro. Forse lo scambio della una cartella clinica con quella di una donna morta giusto un paio di giorni prima: di fatto quella manovra, secondo l’accusa, aveva provocato la morte della paziente, una 90enne ricoverata in una - facebook.com facebook

