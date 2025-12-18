Centro sportivo Roselle Lamioni | Ora lo compro

Il Centro Sportivo Roselle si prepara a cambiare volto: Lamioni annuncia con decisione la volontà di acquisto, mentre le Pec inviate a Banca Tema e al Comune segnano un passo importante nel percorso di valorizzazione e rilancio dell’impianto. Con una posizione chiara e determinata, si apre un nuovo capitolo per questa struttura, pronta a diventare un punto di riferimento per la comunità sportiva e non solo.

© Lanazione.it - Centro sportivo Roselle. Lamioni: "Ora lo compro" GROSSETO Due Pec. Spedite a Banca Tema e al Comune. Ai primi preannunciando una richiesta di danni e all’Amministrazione per annunciare di essere disposta ’astrattamente’ ad acquistare il centro sportivo di Roselle. E’ questo in sintesi quello che scrive l’ Us Grosseto, il giorno dopo la comunicazione della risoluzione del mutuo da parte di Banca Tema per alcune rate non pagate. Nella lettera all’istituto di credito vengono contestate le comunicazioni del 15 dicembre, 15 settembre e 22 ottobre. Ritenute illegittime e infondate. Secondo l’avvocato della società, Lorenzo Pellegrini il "mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo sarebbe avvenuto con una missiva non legittima". 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Centro Sportivo, quanto sarebbe importante averlo? Leggi anche: “Storia di un Centro Sportivo”: la vita degli atleti delle Fiamme Gialle su Sportface TV La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La banca revoca il mutuo: ora il Grosseto (capolista in D) dice addio al centro sportivo di Roselle; Centro sportivo Roselle. Lamioni: Ora lo compro; L’Us Grosseto non paga le rate. La banca risolve il mutuo per Roselle; Centro Sportivo di Roselle: l’Us Grosseto chiarisce la sua posizione ufficiale. Centro sportivo Roselle. Lamioni: "Ora lo compro" - Dopo la risoluzione del muto da parte di Banca Tema, l’Us Grosseto replica. msn.com

La banca revoca il mutuo: ora il Grosseto (capolista in D) dice addio al centro sportivo di Roselle - Il patron dell’Us Grosseto, Giovanni Lamioni, aveva saldato in extremis le quattro rate scadute del centro sportivo di Roselle e il “caso”, a metà ottobre, sembrava ormai chiuso, mentre e l’ ... msn.com

Centro sportivo di Roselle: l’US Grosseto chiarisce la sua posizione ufficiale - GROSSETO – Comunicato fiume da parte del Grifone, che ritorna a parlare e spiegare la querelle sul Centro sportivo di Roselle. msn.com

