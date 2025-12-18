Centro sociale simbolo della violenza dal 1996

Dal 1996, il centro sociale Askatasuna si è consolidato come simbolo di tensioni e violenza a Torino. L’attacco alla redazione de La Stampa rappresenta solo l’ultimo episodio di un lungo passato di manifestazioni di potere e scontri, che hanno segnato profondamente il quartiere e la città. Un’esempio di come alcuni spazi occupati possano trasformarsi in epicentri di conflitto, lasciando un’impronta duratura nel tessuto urbano e sociale.

© Ilgiornale.it - Centro sociale simbolo della violenza dal 1996 L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. Eppure, nonostante questo, invece di procedere con lo sgombero, il Comune di Torino ha cercato di percorrere la strada del bene comune, che porta a una legittimazione del centro sociale nonostante la lunga storia di violenze che lo contraddistingue. Ma questa mattina lo Stato ha fatto sentire la sua voce, presentandosi all'alba davanti alla struttura e dispiegando un ingente contingente di uomini e mezzi: perquisizioni in corso e possibile sequestro, quindi sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Askatasuna, centro sociale simbolo della violenza dal 1996: la storia Leggi anche: A scuola di legalità. La violenza di genere al centro dell’incontro fra polizia e studenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LE CANDELE SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, L'INIZIATIVA DI OASI VIOLA; Festa della Donna 2025: regala una mimosa solidale contro la violenza; Spoleto marcia e ribadisce il no alla violenza di genere; Mercatino Solidale della Cooperativa Sociale Orizzonte Felice a Nocera Marina: una giornata di creatività, inclusione e comunità. Askatasuna, centro sociale simbolo della violenza dal 1996: la storia - Dagli assalti Tav alle devastazioni per Cospito, l'ex Casermetta è il simbolo dell'anarchia tollerata ma stamattina lo Stato ha fatto sentire la sua voce ... msn.com

Violenza sessuale al centro sociale Lambretta di Milano. In carcere un 49enne - Milano, 7 giugno 2025 – Violentata dall’ex compagno all’interno del centro sociale Lambretta di via Rizzoli, a Milano. ilgiorno.it

Tajani, centro Askatasuna va chiuso, è fonte di violenza - Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul centro sociale di Torino, a margine ... ansa.it

Maxi perquisizione nel centro sociale torinese nell'ambito dell'indagine sugli assalti alla redazione de La Stampa e Leonardo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.