Centro sociale Askatasuna sgomberato all’interno dormivano 6 persone Piantedosi | Dato segnale chiaro no a violenza nel Paese - VIDEO

Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sgomberato dalla polizia, con sei persone trovate all’interno. Il ministro Piantedosi ha commentato l’operazione come un segnale chiaro contro la violenza nel Paese. L’azione si inserisce nel contesto delle indagini sugli atti vandalici durante manifestazioni pro-Palestina, evidenziando la tensione tra sicurezza e libertà di protesta.

© Ilgiornaleditalia.it - Centro sociale Askatasuna sgomberato, all’interno dormivano 6 persone, Piantedosi: “Dato segnale chiaro, no a violenza nel Paese” - VIDEO Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato dalla Digos della polizia, dopo una perquisizione nell’ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, avvenuti durante manifestazioni pro-Palestina Il centro sociale Ask. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino, Piantedosi: "Non c'è spazio per la violenza nel nostro Paese" Leggi anche: Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato. Piantedosi: "Non c'è spazio per violenza" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce; Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Polizia al centro sociale Askatasuna, il blitz per l'assalto alla Stampa: agenti a casa di militanti pro Pal: possibile sgombero; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna. Gli attivisti: «Tentativo di sgombero». Sgomberato il centro sociale Askatasuna - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alle sedi di La Stampa,Ogr e Leonardo durante mani ... rainews.it

Askatasuna, sgomberato il centro sociale di Torino dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Non c'è spazio per la violenza» - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dai Digos della polizia, dopo una perquisizione ... msn.com

A Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - Giovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia. ilpost.it

#Torino È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.