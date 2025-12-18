Nel panorama politico del campo largo, la leadership resta incerta. Schlein, Conte e Salis cercano di definire il proprio spazio, ma spesso il centro sembra sfuggire. A Atreju, un’occasione di incontro, mancava però un elemento chiave: Elly. La presenza o l’assenza di figure come queste potrebbe cambiare gli equilibri e ridisegnare il futuro della coalizione.

© Iltempo.it - Centro poco, ecco chi è il leader del campo largo

Ma chi è il leader del campo largo? Con Schlein, Conte, Salis noi sicuramente CENTRIAMO POCO. Ad Atreju poteva riunirsi la loro coalizione ma c'era un'enorme assente:Elly. E voi? Cosa ne pensate? Sentite tutto nell'episodio di CENTRO POCO con Daniele Capezzone e Ginevra Terracina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Sondaggi politici, quale partito vincerebbe e chi potrebbe essere il leader del campo largo se si votasse oggi

Leggi anche: Schlein apre alle primarie del campo largo: “Decideremo insieme come scegliere il leader”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Les candidats se déchirent sur la première épreuve | EP01 Complet | Koh Lanta Ile aux Trésors

Domus de Janas I di Fossada (Escalaplano) Poco distante dal centro abitato di Escalaplano si trova il bellissimo parco di San Giovanni. Al suo interno è presente la necropoli di Fossada o San Giovanni. Non è chiarissimo il numero esatto delle Domus de Ja - facebook.com facebook

Pulisic al centro del Milan: "Parla poco e segna tanto" x.com