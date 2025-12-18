Centro Monte Vici inaugurata la struttura riabilitativa Sarà gestita da Ca’ Santino

Il Centro “Monte Vici” apre ufficialmente le sue porte, offrendo un nuovo punto di riferimento per la riabilitazione. Gestito da Ca’ Santino, è già attivo dal novembre scorso, ma oggi si celebra la sua inaugurazione, un'occasione di condivisione e convivialità per tutta la comunità. Una struttura innovativa dedicata al benessere e al recupero, pronta a fare la differenza.

