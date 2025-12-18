Centro Monte Vici inaugurata la struttura riabilitativa Sarà gestita da Ca’ Santino

Il Centro “Monte Vici” apre ufficialmente le sue porte, offrendo un nuovo punto di riferimento per la riabilitazione. Gestito da Ca’ Santino, è già attivo dal novembre scorso, ma oggi si celebra la sua inaugurazione, un'occasione di condivisione e convivialità per tutta la comunità. Una struttura innovativa dedicata al benessere e al recupero, pronta a fare la differenza.

È già operativo dallo scorso novembre e oggi si è ufficializzata l'apertura con un'inaugurazione che è stata un momento di condivisione e convivialità. Si è tenuta giovedì mattina (18 dicembre) la cerimonia di taglio del nastro del rinnovato Centro socio riabilitativo diurno "Monte Vici".

