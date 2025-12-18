Centro Monte Vici inaugurata la struttura riabilitativa Sarà gestita da Ca’ Santino

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro “Monte Vici” apre ufficialmente le sue porte, inaugurando una nuova struttura riabilitativa gestita da Ca’ Santino. Operativa da novembre, l’evento di oggi ha rappresentato un momento di condivisione e convivialità, segnando un importante passo avanti nel sostegno alla salute e al benessere della comunità.

centro monte vici inaugurata la struttura riabilitativa sar224 gestita da ca8217 santino

© Riminitoday.it - Centro “Monte Vici”, inaugurata la struttura riabilitativa. Sarà gestita da Ca’ Santino

È già operativo dallo scorso novembre e oggi si è ufficializzata l’apertura con un’inaugurazione che è stata un momento di condivisione e convivialità. Si è tenuta giovedì mattina (18 dicembre) la cerimonia di taglio del nastro del rinnovato Centro socio riabilitativo diurno “Monte Vici”, alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Centro “Monte Vici”, inaugurata la struttura riabilitativa. Sarà gestita da Ca’ Santino

Leggi anche: Accolti i primi ospiti, dopo la ristrutturazione aperto il centro diurno Monte Vici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Centro “Monte Vici”, inaugurata la struttura riabilitativa. Sarà gestita da Ca’ Santino; Cattolica, Centro Monte Vici: taglio del nastro per la struttura riabilitativa; San Giovanni in Marignano. Consolini Omag MT, campionato 2025 – 2026; Gabicce Mare. Un’alba in musica con Giorgio Poi alla Baia Imperiale il 21 dicembre, ore 7.

centro monte vici inaugurataCentro diurno “Monte Vici” a Cattolica, inaugurata la struttura riabilitativa - Si è tenuta questa mattina a Cattolica la cerimonia di taglio del nastro del rinnovato Centro Socio Riabilitativo Diurno “Monte Vici”, già operativo dallo scorso novembre. msn.com

centro monte vici inaugurataCattolica. Centro “Monte Vici”, inaugurata la struttura riabilitativa di Ca’ Santino - È già operativo dallo scorso novembre e oggi si è ufficializzata l’apertura ... lapiazzarimini.it

centro monte vici inaugurataCattolica, Centro “Monte Vici”: taglio del nastro per la struttura riabilitativa - È già operativo dallo scorso novembre e oggi si è ufficializzata l’apertura con un’inaugurazione che è stata un momento di condivisione e convivialità. chiamamicitta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.