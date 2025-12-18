Centrale Enel i sindacati uniti chiedono a Governo e azienda di smettere di balbettare

Sindacati uniti chiedono chiarezza e azioni concrete sul futuro della centrale Enel “Federico II” di Cerano. In una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil invitano Governo e azienda a superare le indecisioni e a trovare soluzioni rapide per garantire stabilità e sicurezza ai lavoratori e al territorio. La richiesta è quella di un impegno deciso, lontano da esitazioni e balbettii, per fare fronte alle sfide attuali.

© Brindisireport.it - Centrale Enel, i sindacati uniti chiedono a Governo e azienda di smettere di balbettare Riceviamo e pubblichiamo una nota siglata da Cgil, Cisl e Uil, in merito alla situazione della centrale Enel "Federico II" di Cerano. Il comunicato, che segna una posizione unitaria, è importante anche perché il fronte sindacale, sull'argomento, ha fatto registrare spesso divisioni tra le tre.

