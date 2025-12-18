Cena di Natale per i dipendenti di Vivenda Spa nell' ospedale Santo Spirito

Un momento di gioia e condivisione, la cena di Natale di Vivenda Spa celebra il talento e la dedizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Un’occasione speciale per rafforzare legami e augurare un felice anno nuovo, all’insegna della gratitudine e dello spirito natalizio, in un’atmosfera calda e conviviale presso l’ospedale

Per il dessert della cena di Natale ecco una golosa ideuzza PANDORO FARCITO CON MOUSSE AL MASCARPONE E PANNA semplice da realizzare.. LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-pandoro-farcito-con-mousse-al-mascarpo - facebook.com facebook

