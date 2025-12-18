Cena di Natale per i dipendenti di Vivenda Spa nell' ospedale Santo Spirito
Un momento di gioia e condivisione, la cena di Natale di Vivenda Spa celebra il talento e la dedizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Un’occasione speciale per rafforzare legami e augurare un felice anno nuovo, all’insegna della gratitudine e dello spirito natalizio, in un’atmosfera calda e conviviale presso l’ospedale
Cena di Natale per i dipendenti (con i familiari) della società Vivenda Spa che si occupa del servizio di ristorazione negli ospedali di Pescara e Popoli.La serata si è tenuta mercoledì 17 dicembre nella mensa del “Santo Spirito”.Hanno partecipato anche gli assessori comunali Alfredo Cremonese e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
