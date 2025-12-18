Cena di Natale per i dipendenti di Vivenda Spa nell' ospedale Santo Spirito

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di gioia e condivisione, la cena di Natale di Vivenda Spa celebra il talento e la dedizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Un’occasione speciale per rafforzare legami e augurare un felice anno nuovo, all’insegna della gratitudine e dello spirito natalizio, in un’atmosfera calda e conviviale presso l’ospedale

cena di natale per i dipendenti di vivenda spa nell ospedale santo spirito

© Ilpescara.it - Cena di Natale per i dipendenti di Vivenda Spa nell'ospedale "Santo Spirito"

Cena di Natale per i dipendenti (con i familiari) della società Vivenda Spa che si occupa del servizio di ristorazione negli ospedali di Pescara e Popoli.La serata si è tenuta mercoledì 17 dicembre nella mensa del “Santo Spirito”.Hanno partecipato anche gli assessori comunali Alfredo Cremonese e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Nutrizione a scuola: i laboratori della Vivenda Spa contro le fake news

Leggi anche: Scuola, da Roma a Latina salto di qualità per le mense scolastiche con Vivenda Spa. Famiglie e Comune apprezzano il servizio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

cena natale dipendenti vivendaCena di Natale Edilsir: istituzioni, territorio e spirito di squadra a Villa Colleverde - Una serata di condivisione con dipendenti, collaboratori e rappresentanti istituzionali Si è svolta nella suggestiva cornice di Villa Colleverde a Montecassiano la tradizionale Cena di Natale di Edils ... youtvrs.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.