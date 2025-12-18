Cena di Natale dell' Annfas | solidarietà e inclusione al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare
La Cena di Natale dell’Annfas al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare è un’occasione speciale di solidarietà e inclusione, un momento di condivisione per sostenere un progetto ambizioso. Un’esperienza che unisce cuore e spirito natalizio, con l’obiettivo di trasformare speranze in realtà. Unendo le forze, si crea un percorso di speranza e impegno per un futuro migliore.
Una serata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, una cena per sostenere l'idea di un progetto ambizioso, un progetto che si spera possa diventare presto realtà. Grazie ai fondi raccolti, si rafforza la possibilità di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas “Giovanni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
