Cena di Natale dell' Anffas | solidarietà e inclusione al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare

La Cena di Natale dell'Anffas al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare rappresenta un momento speciale di solidarietà e inclusione. Un’occasione per condividere valori importanti e sostenere un progetto ambizioso che mira a creare un futuro migliore. Un evento che unisce cuori e speranze, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza.

© Salernotoday.it - Cena di Natale dell'Anffas: solidarietà e inclusione al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare Una serata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, una cena per sostenere l'idea di un progetto ambizioso, un progetto che si spera possa diventare presto realtà. Grazie ai fondi raccolti, si rafforza la possibilità di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas “Giovanni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Cena di Natale dell'Annfas: solidarietà e inclusione al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare Leggi anche: Cena di Natale dell'Anffas al Loyd's Baia hotel: l'iniziativa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cena di Natale dell'Annfas: solidarietà e inclusione al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare - Al Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare, una serata di condivisione a sostegno di un innovativo progetto dedicato alla Multisensorialità e al Benessere ... salernotoday.it

La Cena di Natale dell’Anffas al Lloyd’s Baia Hotel: una serata dedicata a inclusione e partecipazione - C’è un Natale che va oltre le luci e le celebrazioni: un Natale che diventa impegno sociale, comunità e visione per il futuro. ilvescovado.it

Il Gruppo Editoriale si è ritrovato per la tradizionale Cena di Natale, un momento speciale per stare assieme e celebrare un anno di lavoro, crescita, passione e informazione al servizio del territorio. Un’occasione per rafforzare i legami che uniscono le tante e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.