Cecilia Borchiellini fa la storia | prima convocazione in azzurro per una cestista della Sba

Cecilia Borchiellini segna un importante traguardo per la Scuola Basket Arezzo, diventando la prima cestista della società a ricevere la convocazione in azzurro. Selezionata tra le diciotto giovani atlete, parteciperà al raduno della nazionale Under 16 al centro olimpico di Roma, portando in alto il nome del club e aprendo nuove strade per il futuro del basket giovanile italiano.

Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo. Cecilia Borchiellini è rientrata tra le diciotto giovani cestiste che, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, sono state chiamate al raduno della nazionale giovanile Under 16 al centro olimpico di Roma, diventando così la prima atleta della società. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Academy Cup Finals Femminili: risultati, tabellini e classifiche della prima giornata; Arezzo: Basket; Cecilia Borchiellini della Sba convocata al raduno della nazionale Under16.L'atleta è rientrata tra le diciotto giovani cestiste italiane chiamate al ritiro al centro olimpico di Roma.

Cecilia Borchiellini fa la storia: prima convocazione in azzurro per una cestista della Sba - L'atleta è rientrata tra le diciotto giovani italiane chiamate al ritiro della nazionale Under 16 al centro olimpico di Roma, in programma dal 27 al 30 dicembre

