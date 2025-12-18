Cecilia Borchiellini fa la storia | prima convocazione in azzurro per una cestista della Sba
Cecilia Borchiellini segna un importante traguardo per la Scuola Basket Arezzo, diventando la prima cestista della società a ricevere la convocazione in azzurro. Selezionata tra le diciotto giovani atlete, parteciperà al raduno della nazionale Under 16 al centro olimpico di Roma, portando in alto il nome del club e aprendo nuove strade per il futuro del basket giovanile italiano.
Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo. Cecilia Borchiellini è rientrata tra le diciotto giovani cestiste che, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, sono state chiamate al raduno della nazionale giovanile Under 16 al centro olimpico di Roma, diventando così la prima atleta della società. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cecilia Borchiellini della Sba convocata al raduno della nazionale Under16.L'atleta è rientrata tra le diciotto giovani cestiste italiane chiamate al ritiro al centro olimpico di Roma.
Cecilia Borchiellini fa la storia: prima convocazione in azzurro per una cestista della Sba - L'atleta è rientrata tra le diciotto giovani italiane chiamate al ritiro della nazionale Under 16 al centro olimpico di Roma, in programma dal 27 al 30 dicembre
Nazionale U.16, al 27 al 30 dicembre 2025 le Azzurrine di coach Lucchesi si raduneranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma Le Convocate TERESA BENDI 2012 CECILIA BORCHIELLINI 2012 AURORA CALAMITA 2010 THOMACIA CARRARINI 2010 LU - facebook.com facebook
