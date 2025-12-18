CdS – nel suo futuro c’è ancora l’Europa

Nel mondo del calcio, le novità non si fermano mai. Recenti aggiornamenti portano notizie di grande rilievo, come la rescissione del contratto di Thiago Silva con il Fluminense. Un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni importanti nel panorama internazionale, aprendo nuovi scenari per il futuro del difensore brasiliano e per le squadre interessate. Restate con noi per tutte le ultime di calciomercato e analisi approfondite.

2025-12-18 10:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense. Il 41enne difensore centrale brasiliano lascia il ‘ Tricolor carioca’ ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il motivo? Partecipare da protagonista al quinto Mondiale della sua strepitosa carriera iniziata proprio con il ‘Flu’ tra il 2006 e il 2009, per poi tornarci nel 2024 e proseguita in Europa tra Milan, Psg e Chelsea. Secondo la stampa brasiliana, il motivo principale della sua rescissione è legato alla lontananza dalla famiglia: moglie e figli vivono a Londra e i due ragazzi giocano nelle giovanili del Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

