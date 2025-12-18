Cavedagna attacca Albanese | Stia alla larga dalle scuole Inaccettabile che difenda Hamas

Stefano Cavedagna, eurodeputato di FdI, si scaglia contro Albanese, chiedendogli di evitare le scuole. La sua posizione si fa netta: difendere Hamas è inaccettabile e Albanese dovrebbe mantenere le distanze dai giovani studenti. Un'accusa forte che accende il dibattito sulla presenza politica nelle istituzioni scolastiche e sulla delicatezza delle opinioni in un momento di tensione.

"Albanese stia alla larga dai ragazzi delle scuole". È categorico Stefano Cavedagna, eurodeputato di FdI. Che boccia senza se e senza ma la scelta di ospitare la relatrice speciale Onu all’Iis Mattei di San Lazzaro. Un’iniziativa ritenuta dall’esponente meloniano non solo inopportuna, ma "gravissima". Cavedagna, la prima questione sollevata sull’incontro con Albanese è che sia stato organizzato senza informare preside e genitori: cosa ne pensa? "È gravissimo. Qualsiasi attività scolastica deve essere concordata con il preside e i genitori vanno avvisati. Per le attività extra curriculari serve il loro consenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

