A Cava de’ Tirenni, il neocoodinatore cittadino di Noi di Centro, Marco Senatore, prende il testimone con entusiasmo. La nomina, decisa dal segretario nazionale Clemente Mastella in accordo con i dirigenti regionali e provinciali, rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno del partito nel territorio. Un nuovo capitolo che apre opportunità di dialogo e sviluppo per la comunità locale.

© Anteprima24.it - Cava de’Tirreni, Senatore è il nuovo coordinatore cittadino di Noi di Centro

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella, d’intesa con il segretario regionale Pasquale Giuditta e con il segretario provinciale Salerno Sergio Parisi, ha nominato Marco Senatore quale coordinatore cittadino del partito a Cava de’Tirreni. Marco Senatore, avvocato penalista con competenze specifiche nelle materie sportiva, ambientale, assicurativa e dell’edilizia, è stato consigliere, assessore e capogruppo al Comune di Cava de’Tirreni, dove si è candidato a sindaco con liste civiche nel 2015. Attualmente presiede l’associazione politico-culturale ‘Meridione nazionale’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

