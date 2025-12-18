Caterina Balivo fa un omaggio alla Vanoni ma finisce male | Vianello gela lo studio

Durante il pomeriggio televisivo di ieri, Caterina Balivo ha cercato di rendere omaggio alla Vanoni, ma l’evento si è trasformato in un momento imbarazzante. Tra emozioni e imprevisti, il tentativo di celebrare la grande artista ha preso una piega inaspettata, lasciando lo studio senza parole e il pubblico sorpreso. Un episodio che resterà nella memoria come esempio di quanto a volte la buona volontà possa incontrare ostacoli inattesi.

Caterina Balivo fa un omaggio alla Vanoni ma finisce male: Vianello gela lo studio – Il pomeriggio televisivo di ieri aveva tutte le intenzioni di essere un momento di memoria e celebrazione. Caterina Balivo ha ospitato Edoardo Vianello all'interno di uno spazio dedicato a Ornella Vanoni, recentemente scomparsa e spesso evocata dalla conduttrice nel corso della trasmissione come figura cardine della musica italiana. Il tono iniziale era quello del tributo, del racconto condiviso, della nostalgia per un'epoca irripetibile. A rafforzare l'atmosfera è stato mandato in onda un filmato d'archivio di grande valore simbolico: una storica esibizione corale di Senza Fine, in cui Vanoni cantava insieme a Gino Paoli, Gianni Morandi, Little Tony, Bruno Lauzi ed Edoardo Vianello stesso.

"È stata sopravvalutata" Questo il commento di Vianello su Ornella Vanoni che ha letteralmente spiazzato Caterina Balivo

