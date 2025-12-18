Castagne ossigeno per la Tuscia | in arrivo un piano nazionale da 10 milioni di euro

Le castagne della Tuscia si preparano a ricevere un importante sostegno dal nuovo piano nazionale da 10 milioni di euro, destinato a valorizzare un comparto che da anni affronta sfide e opportunità. Questa iniezione di risorse rappresenta una speranza concreta per rilanciare la produzione locale, riconoscendone il valore e l’eccellenza. Un’occasione unica per rafforzare l’identità e il futuro di questa tradizione secolare.

© Viterbotoday.it - Castagne, ossigeno per la Tuscia: in arrivo un piano nazionale da 10 milioni di euro Fondi per una produzione d'eccellenza della Tuscia. Per la castagna, un comparto che da anni combatte tra eccellenza e difficoltà strutturali, arrivata una boccata d'ossigeno direttamente da Roma.Annunciato il nuovo Piano nazionale per il rilancio della castanicoltura, svelato dal sottosegretario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Ricerca, boccata d’ossigeno. In arrivo 1,5 milioni di euro per le istituzioni universitarie Leggi anche: Quasi 10 milioni di euro per le strade della Tuscia: "Manutenzione e messa in sicurezza" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castagne, ossigeno per la Tuscia: in arrivo un piano nazionale da 10 milioni di euro. Negli ultimi giorni d’autunno mi guardo intorno. I rami sono quasi nudi, i sentieri coperti di colori, i gusci delle castagne disseminati lungo la carrareccia e l’odore intenso della vegetazione bagnata dalla pioggia. Il cielo, tra le cime, resta comunque il nostro oriz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.