Caso Signorini il post frainteso di Selvaggia Lucarelli | chi era davvero il bersaglio

Il caso Signorini ha acceso il dibattito sui social, con Selvaggia Lucarelli protagonista di un intervento che ha generato molte interpretazioni. La giornalista ha commentato la vicenda, puntando il dito contro chi esalta Fabrizio Corona con toni goliardici, evidenziando un atteggiamento che rischia di banalizzare questioni delicate. La sua posizione ha suscitato discussioni, rivelando le tensioni e le sfumature di un episodio che ha diviso opinioni e pubblico.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta brevemente sullo scandalo che in questi giorni ha travolto Alfonso Signorini e ha criticato chi continua a "mitizzare" Fabrizio Corona celebrando con battute goliardiche il suo lavoro. Nel post condiviso nelle sue stories di IG, Selvaggia ha detto: "Continuate a trattare come un meme una persona socialmente pericolosa. Bravi, bravi tutti." Molti sui social sono convinti che Selvaggia si riferisse a Signorini, ma in realtà chi segue la giornalista un po' sa bene che negli ultimi tempi è stata apertamente critica nei nei confronti di Fabrizio Corona, tanto che lo stesso Corona ha dedicato a Lucarelli intere sezioni dei suoi show a teatro e l'ha citata più volte nei suoi video e nei post.

