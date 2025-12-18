Caso Signorini Elenoire Ferruzzi esplode | Un accanimento schifoso sono tutti ratti

Elenoire Ferruzzi si scaglia contro le accuse rivolte ad Alfonso Signorini, definendo lo scandalo delle chat un’accanimento schifoso e ingiusto. L’ex gieffina, in una diretta Instagram, difende il conduttore e attacca duramente i giovani testimoni coinvolti, denunciando un presunto clima di violenza privata e ingiustizie. La sua presa di posizione accende ulteriormente il dibattito, portando alla ribalta un caso che continua a dividere l’opinione pubblica.

Elenoire Ferruzzi è scesa in campo con una diretta Instagram di fuoco per difendere Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello ha definito lo scandalo delle chat un "accanimento schifoso" e ha attaccato duramente i giovani testimoni coinvolti, denunciando un presunto clima di violenza privata e ingiustizie.

Dayane Mello sgancia una frecciatina contro PierPaolo Pretelli? Il suo post social fa discutere - Caso Signorini, il terremoto mediatico continua: ex vipponi divisi e spunta la frecciata di Dayane Mello Il cosiddetto Caso Signorini ... tuttosulgossip.it

I vip si dividono, c’è chi difende Alfonso Signorini e chi lo affonda: ecco chi ha preso posizione - Il cosiddetto "sistema Alfonso Signorini", rivelato da Fabrizio Corona, tiene banco ormai da giorni: molti hanno preso posizione. donnapop.it

Caso Signorini, anche Raffaello Tonon dice la sua: "Ecco di chi è la colpa" >> https://buff.ly/UAsq9d0 - facebook.com facebook

Quatto potere Il caso Corona-Signorini gira sui social, mentre i giornali si autocensurano. Perché devono preservare un sistema di relazioni che li fa sopravvivere. Se nessuno è del tutto innocente, nel silenzio tutti sono complici @paolomadron x.com

