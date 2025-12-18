Caso San Raffaele la minaccia di Bertolaso | Pronti a togliere accreditamento se si ripetono disservizi
La tensione cresce tra Regione Lombardia e il San Raffaele, con Bertolaso che minaccia di revocare l'accreditamento in caso di ulteriori disservizi. L'assessore al Welfare sottolinea le difficoltà nel controllare le competenze del personale delle cooperative esterne. Uno scenario che mette in evidenza le sfide della gestione delle strutture private accreditate e l'importanza di garantire servizi di qualità.
L'assessore al Welfare: "Nel caso di strutture private accreditate come il San Raffaele, Regione Lombardia non può verificare le competenze del personale assunto da cooperative esterne". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caos San Raffaele, Ats Milano diffida l’ente gestore dell’ospedale. Bertolaso: “Nessuna sottovalutazione”
Leggi anche: Bertolaso: "Caso San Raffaele? Già segnalate perplessità"
