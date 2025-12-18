Caso ‘Ponte di Bellavista’ E’ chiuso da oltre 4 anni e la soluzione pare lontana

Il caso del Ponte di Bellavista, chiuso da oltre quattro anni, continua a mantenere alta l’attenzione. Nonostante le numerose discussioni e interventi, la soluzione sembra ancora lontana. La Provincia di Siena assicura che la tempistica per l’avvio dei lavori è rispettata, ma l’attesa per il nuovo ponte sulla Cassia rimane una sfida aperta per la comunità locale.

Interventi e discussioni in merito all’attesa per il nuovo ponte sulla Cassia, ma secondo la Provincia di Siena "la tempistica di avvio dei lavori è rispettata". Nelle ultime settimane è tornato di attualità il dibattito relativo a Bellavista e al collegamento lungo la strada regionale. A fine novembre in Consiglio comunale a Poggibonsi l’interrogazione di Vivi Poggibonsi, seguita da una nota a firma dell’esponente della lista civica, Claudio Lucii, per evidenziare "tempi che si allungano". Tutto naturalmente in merito al via alle operazioni per il viadotto che dovrà rimpiazzare il passaggio chiuso per ragioni di sicurezza, quattro anni e tre mesi fa, e successivamente demolito in previsione dei lavori per la struttura in sostituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

