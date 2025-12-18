Il governo sembra intenzionato a interrompere la stretta sul riscatto della laurea, aprendo nuovamente le finestre per i lavoratori. Dopo le tensioni e le discussioni, un nuovo emendamento depositato a Roma potrebbe rappresentare una svolta significativa nel settore pensionistico, offrendo maggiori opportunità di valorizzare il percorso accademico per il futuro previdenziale. Restano da monitorare gli sviluppi di questa possibile modifica normativa.

© Quotidiano.net - Caso pensioni, verso lo stop alla stretta sul riscatto della laurea. Restano le finestre. Depositato un nuovo emendamento

Roma, 18 dicembre 2025 – Il governo va verso una “sterilizzazione” della stretta sul riscatto della laurea ai fini pensionistici. La stretta non sarà applicata a chi l’ha già fatta o la sta facendo il riscatto, sarà invece applicata a chi lo effettuerà nei prossimi anni. Un colpo al cerchio e uno alla botte che permetterebbe di salvaguardare i diritti acquisiti e di limitare le uscite anticipate dal lavoro in futuro. Manovra, Salvini: no allungamento età pensione, trovare soldi altrove Stretta pensioni, il nuovo emendamento. È stata depositata la nuova formulazione dell'emendamento alla manovra sulle pensioni in commissione Bilancio al Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

