Caso La Russa reato estinto con 25mila euro | per l’associazione DiRe non è stata resa giustizia alla donna nuovamente vittima questa volta di chi avrebbe dovuto tutelarla

Il caso La Russa, chiuso con un risarcimento di 25mila euro, solleva ancora polemiche. L’associazione D.i.Re sottolinea come la vittima non abbia ricevuto giustizia, rimanendo ancora una volta vittima di un sistema che dovrebbe proteggerla. La giudice Maria Beatrice Parati ha giudicato “congrua” l’offerta del giovane per il reato di revenge porn, alimentando il dibattito sulla tutela delle donne e sulla giustizia.

