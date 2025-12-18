Caso La Russa jr gup dispone risarcimento di 25mila euro per revenge porn 

La decisione della GUP di Milano stabilisce un risarcimento di 25mila euro per il caso di revenge porn coinvolgente Leonardo La Russa Jr., figlio del presidente del Senato. La vicenda riguarda la diffusione di un video intimo girato con una ragazza di 22 anni e inviato a un amico. La sentenza estingue il reato, confermando l'importanza di affrontare temi di rispetto e tutela della privacy.

Congruo il risarcimento da 25mila euro, estinto il reato di revenge porn. È la decisione della gup di Milano, Maria Beatrice Parati, nella vicenda di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, per aver filmato il rapporto sessuale avuto la notte del 18-19 maggio 2023 con una ragazza allora 22enne assieme all’amico dj Tomaso Gilardoni, nell’abitazione di famiglia dei La Russa Milano, e per averlo poi inviato a un amico. La decisione presa dalla giudice, contro il parere della giovane e del suo difensore, avvocato Stefano Benvenuto, che avevano definito la cifra come “non soddisfacente” per le conseguenze personali e psicologiche dovute alla circolazione di un proprio video sessuale, di fatto equivale a una remissione di querela da parte della vittima e fa estinguere il reato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

