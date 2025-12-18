Caso John Travolta Priscilla Presley | Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell' attore

Le recenti indiscrezioni hanno acceso i riflettori sulla famiglia Travolta, con accuse riguardanti la maternità di Riley Keough. La star di

La star di Una pallottola spuntata ha rispedito al mittente la tesi secondo cui sua nipote abbia fornito gli ovuli ai coniugi Travolta. Priscilla Presley ha smentito ufficialmente l'accusa secondo la quale Riley Keough sia la madre biologica del figlio più giovane di John Travolta e Kelly Preston. La notizia è trapelata pubblicamente dopo il deposito degli atti giudiziari legati ad una causa contro la famiglia Presley. Nei documenti legali è riportato che Michael Lockwood, ex marito di Lisa Marie Presley, avrebbe riportato in passato che Riley Keough aveva donato uno dei suoi ovuli a John Travolta, in cambio di una vecchia Jaguar e una somma in denaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

