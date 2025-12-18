Caso John Travolta Priscilla Presley | Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell' attore
Le recenti indiscrezioni hanno acceso i riflettori sulla famiglia Travolta, con accuse riguardanti la maternità di Riley Keough. La star di
La star di Una pallottola spuntata ha rispedito al mittente la tesi secondo cui sua nipote abbia fornito gli ovuli ai coniugi Travolta. Priscilla Presley ha smentito ufficialmente l'accusa secondo la quale Riley Keough sia la madre biologica del figlio più giovane di John Travolta e Kelly Preston. La notizia è trapelata pubblicamente dopo il deposito degli atti giudiziari legati ad una causa contro la famiglia Presley. Nei documenti legali è riportato che Michael Lockwood, ex marito di Lisa Marie Presley, avrebbe riportato in passato che Riley Keough aveva donato uno dei suoi ovuli a John Travolta, in cambio di una vecchia Jaguar e una somma in denaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: John Travolta, Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari
Leggi anche: Il figlio di John Travolta è un Presley? Il giallo del legame con Riley Keough
Caso John Travolta, Priscilla Presley: "Riley Keough non è la madre biologica del figlio dell'attore" - La star di Una pallottola spuntata ha rispedito al mittente la tesi secondo cui sua nipote abbia fornito gli ovuli ai coniugi Travolta. movieplayer.it
John Travolta, la rivelazione bomba: «La madre biologica dell'ultimo figlio è la nipote di Elvis». La replica di Priscilla Presley - John Travolta e la sua defunta moglie, Kelly Preston, hanno avuto tre figli insieme ma il loro figlio più piccolo sarebbe nato grazie agli ovuli donati da Riley Keough, nipote di ... msn.com
Il figlio di John Travolta è un Presley? Il giallo del legame con Riley Keough - Secondo una causa legale, il quindicenne Ben sarebbe nato da un ovulo donato dalla nipote di Elvis per suggellare un patto tra il divo di Grease e la famiglia del Re del Rock ... iodonna.it
