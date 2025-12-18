Caso Garlasco | ‘Stasi escluso definitivamente da tracce Dna’ scontro sulla sua presenza in aula

Il caso Garlasco si infuoca nuovamente: le ultime analisi genetiche escludono definitivamente la presenza di Alberto Stasi in alcune tracce cruciali. Mentre l’incidente probatorio si chiude, il dibattito tra difesa e accusa si intensifica, rendendo l’aula il cuore di una vicenda giudiziaria ancora tutta da chiarire. Stasi lascia il tribunale di Pavia sotto i riflettori, tra tensioni e attese di un possibile punto di svolta.

Incidente probatorio chiuso, la difesa parla di svolta mentre l’aula diventa il centro del caso. Alberto Stasi lascia ancora una volta il tribunale di Pavia circondato da telecamere, microfoni e sguardi. Silenzioso, apparentemente sereno, chiede solo di poter andare via: «Per favore, abbiate pazienza». Ma attorno a lui, nell’ultima giornata dell’ incidente probatorio sul delitto di Garlasco, si consuma molto più di una semplice udienza tecnica: si riapre una frattura giudiziaria, mediatica ed emotiva che dura da diciotto anni. A segnare il punto, almeno per la difesa, sono le parole dell’avvocata Giada Bocellari: «Oggi è stato chiarito definitivamente che Alberto Stasi è escluso dalle tracce di Dna». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

