Caso Garlasco oggi si torna in aula | confronto tra periti e consulenti su Dna Sempio

Oggi si riprende il procedimento nel caso Garlasco, con un confronto tra periti e consulenti sul DNA di Sempio. La vicenda, al centro di un acceso dibattito mediatico e politico, si avvicina a un momento decisivo: l’incidente probatorio. Questa fase potrebbe chiarire aspetti fondamentali nell’indagine su Andrea Sempio, indagato per un omicidio che ha catturato l’attenzione pubblica.

(Adnkronos) – Il caso Garlasco torna in aula. L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla giustizia è a un punto cruciale: la fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio.

