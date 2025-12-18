Caso Garlasco | difesa ' Sempio assente? Inutile in aula non può parlare'

Nel caso Garlasco, la difesa evidenzia l’assenza di Andrea Sempio, sottolineando che la sua presenza in aula richiede un’autorizzazione speciale. La questione solleva dubbi sulla possibilità di ascoltarlo, lasciando intendere che la sua testimonianza potrebbe essere impossibile o inutile senza le autorizzazioni adeguate. La vicenda si intreccia con delicate questioni processuali che influenzano il corso del procedimento e le eventuali strategie difensive.

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Andrea Sempio non è mai venuto ed è possibile solo se richiesto con un'autorizzazione. Non ha senso, tanto in aula non può parlare; che sia stato presente Alberto Stasi è indifferente". Lo afferma Angela Taccia, avvocata dell'indagato per l'omicido in concorso di Chiara Poggi, a chi gli chiede dell'assenza del suo assistito e se è stata invece sorpresa dalla presenza del condannato Stasi. L'avvocata ribadisce che la perita e genetista Denise Albani ha ribadito che il risultato del Dna trovato sulle unghie della vittima "non è consolidato e non c'è alcuna certezza contro Sempio", mentre sul fronte dell'analisi biostatistica "si è ribadito che il database del software non è completo anzi è molto scarno e non si può arrivare a un punto fermo" conclude Taccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

