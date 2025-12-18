Caso Garlasco | difesa Poggi ' spettacolo mediatico unghie sono prive di significato'

La vicenda di Garlasco si trasforma in un palcoscenico di tensione e attenzione mediatica, dove le questioni giudiziarie sembrano perdere di vista i fatti sostanziali. La difesa di Poggi sottolinea come il caso sia diventato un vero e proprio spettacolo, lasciando da parte l’essenza delle prove e concentrandosi invece sulla spettacolarizzazione che avvolge l’intera vicenda.

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Poggi, 'spettacolo mediatico, unghie sono prive di significato' Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Credo che di processuale ci sia poco in questa vicenda, è un enorme spettacolo mediatico". Lo afferma Francesco Compagna, legale della famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, al termine dell'incidente probatorio su Andrea Sempio "L'analisi della spazzatura parte da Stasi (condannato in via definitiva, ndr) e dalla bugia che Chiara era allergica al latte, poi scopriamo che sulla cannuccia dell'Estathé c'è il Dna è del fidanzato e che lei non ha fatto colazione con i suoi assassini. Purtroppo in questo processo complesso capita che qualcuno si faccia convincere, ma la verità è che le unghie sono prive di significato, visto che la vittima non si difende e giocare su un dato che non è scientifico è una follia" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Delitto Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "Enorme spettacolo mediatico" Leggi anche: Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I legali di Sempio: “La perizia sul Dna non ha attendibilità scientifica”. E consegnano la lista di oggetti (forse) toccati a casa Poggi; Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del…; Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis; La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio, sostiene la difesa dell'indagato. Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa - La difesa di Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi vuole smontare la perizia Albani. msn.com

