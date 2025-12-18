Caso Garlasco | difesa Poggi ' spettacolo mediatico unghie sono prive di significato'

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda di Garlasco si trasforma in un palcoscenico di tensione e attenzione mediatica, dove le questioni giudiziarie sembrano perdere di vista i fatti sostanziali. La difesa di Poggi sottolinea come il caso sia diventato un vero e proprio spettacolo, lasciando da parte l’essenza delle prove e concentrandosi invece sulla spettacolarizzazione che avvolge l’intera vicenda.

caso garlasco difesa poggi spettacolo mediatico unghie sono prive di significato

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Poggi, 'spettacolo mediatico, unghie sono prive di significato'

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Credo che di processuale ci sia poco in questa vicenda, è un enorme spettacolo mediatico". Lo afferma Francesco Compagna, legale della famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, al termine dell'incidente probatorio su Andrea Sempio "L'analisi della spazzatura parte da Stasi (condannato in via definitiva, ndr) e dalla bugia che Chiara era allergica al latte, poi scopriamo che sulla cannuccia dell'Estathé c'è il Dna è del fidanzato e che lei non ha fatto colazione con i suoi assassini. Purtroppo in questo processo complesso capita che qualcuno si faccia convincere, ma la verità è che le unghie sono prive di significato, visto che la vittima non si difende e giocare su un dato che non è scientifico è una follia" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Delitto Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "Enorme spettacolo mediatico"

Leggi anche: Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I legali di Sempio: “La perizia sul Dna non ha attendibilità scientifica”. E consegnano la lista di oggetti (forse) toccati a casa Poggi; Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del…; Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis; La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio, sostiene la difesa dell'indagato.

caso garlasco difesa poggiCaso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa - La difesa di Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi vuole smontare la perizia Albani. msn.com

caso garlasco difesa poggiGarlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula) - 18 dicembre: è scontro sulla perizia Albani, da una parte le famiglie di Chiara Poggi e di Sempio, dall'altra gli inquirenti e Stasi. panorama.it

Caso Garlasco: difesa Poggi, 'spettacolo mediatico, unghie sono prive di significato' - "Credo che di processuale ci sia poco in questa vicenda, è un enorme spettacolo mediatico". iltempo.it

Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

Video Garlasco, Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.