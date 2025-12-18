Nell'ambito del caso Garlasco, la difesa di Poggi sottolinea come l'incontro con Alberto Stasi non abbia suscitato alcuna emozione, evidenziando un distacco emotivo e concentrandosi sul lavoro su oggetti di Chiara Pavia. La dichiarazione mette in luce la freddezza e l'obiettività con cui vengono affrontate le delicate questioni legate a questa complessa vicenda giudiziaria.

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Poggi, 'nessun effetto vedere Stasi', a lavoro su oggetti Chiara

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Vedere Alberto Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione". Lo afferma Gian Luigi Tizzoni, da sempre legale della famiglia di Chiara Poggi, a chi gli chiede la sensazione nel rivedere - a dieci anni dalla condanna definitiva a 16 anni di carcere del fidanzato della vittima - l'assassino della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. I consulenti della famiglia stanno facendo alcuni approfondimenti su alcuni oggetti (cavigliera, orecchini) che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto. "Depositeremo gli esiti degli esami sugli oggetti di Chiara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

