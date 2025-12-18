Caso Epstein commissione Usa diffonde nuove foto | ci sono anche Chomsky e Gates

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, commissione Usa diffonde nuove foto: ci sono anche Chomsky e Gates Nuove foto sul caso di Jeffrey Epstein. Le hanno diffuse i parlamentari del Partito Democratico che fanno parte della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti, sui canali sociel dell’istituzione. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein, Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato. Le foto comprendono anche uno screenshot di un estratto di una conversazione via sms, in cui una persona discute dell’invio di ragazze. Una quinta fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di “ Lolita “, il romanzo di Nabokov. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche Bill Gates e Noam Chomsky Leggi anche: Caso Epstein, Bill Gates e Noam Chomsky nelle foto inedite diffuse dai Dem: spunta anche un piede di donna misterioso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Caso Epstein, i Democratici diffondono 19 foto dall’archivio segreto; Effetto Epstein su Trump: il 52% degli americani lo disapprova; Nuove foto imbarazzanti di Epstein con Trump, Clinton, Bannon e Gates; Donald Trump con Epstein e diverse ragazze: le foto in commissione di vigilanza al Congresso Usa. Caso Epstein, commissione Usa diffonde nuove foto: ci sono anche Chomsky e Gates - Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto, includono il filosofo su un aereo con il finanziere e il fondatore di Microsoft in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, commissione dem diffonde nuove foto: ci sono Gates e Chomsky - Le immagini includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto, con una donna il cui volto è stato o ... tg24.sky.it

FOTO| Caso Epstein, Trump in scatti diffusi dai Dem. Il presidente Usa: “Tutti lo conoscevano. Ha foto con tutti” - I Dem hanno diffuso alcune delle immagini che ritraggono Jeffrey Epstein con personaggi come Trump, Bill Gates, Woody Allen ... dire.it

Caso Epstein, il “pizzino” ai repubblicani per sapere come depistare le accuse a Trump x.com

Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un - facebook.com facebook

