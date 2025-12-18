Caso Epstein Bill Gates e Noam Chomsky nelle foto inedite diffuse dai Dem | spunta anche un piede di donna misterioso

Nuove immagini inedite provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein sono state diffuse dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, rivelando dettagli sconosciuti. Tra le foto spuntano figure misteriose, tra cui un piede di donna ancora avvolto nel mistero. Queste immagini riaccendono l’attenzione su un caso che continua a sollevare interrogativi e a coinvolgere personaggi di rilievo.

Nuove foto inedite provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein sono state diffuse dai Dem della Commissione di Vigilanza della Camera. Le immagini, pubblicate senza ulteriore. 🔗 Leggi su Leggo.it

