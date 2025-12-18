Caso Catena le testimonianze | Complicazioni ingiustificabili il mio calvario non è finito

Le testimonianze di chi ha vissuto esperienze drammatiche con il caso Catena rivelano un quadro di complicazioni ingiustificabili e un senso di sofferenza ancora presente. Le parole di chi ha affrontato gravi conseguenze, come la setticemia, evidenziano un percorso di dolore e incertezza. È un richiamo all’attenzione su un sistema che, ancora oggi, fatica a garantire sicurezza e tutela adeguata.

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Catena, le testimonianze: "Complicazioni ingiustificabili, il mio calvario non è finito" "Sì, vi racconto la mia via crucis. Anzi, no. Non me la sento. Sto ancora male. Sono appena uscito da una setticemia. Parlate con il mio avvocato". "Vorrei raccontarvi il caso di mio marito, ma niente nomi o elementi che ci rendono identificabili per favore, abbiamo già sofferto abbastanza". "Era ora. Perché nessuno ha mai parlato pubblicamente dei diversi casi di complicazioni ingiustificabili che hanno fatto seguito ad alcune operazioni chirurgiche effettuate al Bufalini che apparivano semplici, tanto da definirle di routine?". Sono le voci che si rincorrono, caratterizzate tutte da una forte richiesta di privacy, giustificabile quando si tratta della salute, dopo la notizia che l’ Ausl Romagna ha sospeso dal suo incarico il direttore dell’unità operativa di Chirurgia d’urgenza del Bufalini, il professor Fausto Catena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Allenatori, è finito il tempo degli integralisti. Non è un caso che Allegri sia tornato di moda (Libero) Leggi anche: Buongiorno, il calvario è finito: torna a Torino per riprendersi il Napoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso Catena, le testimonianze: Complicazioni ingiustificabili, il mio calvario non è finito. Caso Catena, le testimonianze: "Complicazioni ingiustificabili, il mio calvario non è finito" - Fioccano le accuse all’ex primario di Chirurgia da parte dei pazienti sottoposti ad operazioni di routine ed usciti dalla sala operatoria con conseguenze negative. msn.com

Le tragedie più TERRIBILI nelle MONTAGNE nel 2025

Oggi, appena tornato dalla campagna, mi sono ritrovato per caso davanti a una vera e propria catena di montaggio “umana”: tutti impegnati a fare chiosare (cartellate) e calzoncelli. In un attimo mi è tornato alla mente il profumo dell’infanzia, le mie nonne chin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.