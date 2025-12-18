Caso Caffo il filosofo | A volte bisogna cedere cose per andare avanti
Nel caso Caffo, il filosofo riflette sulla necessità di cedere per progredire. Con parole di sollievo, annuncia la conclusione di un percorso complesso, sottolineando come a volte lasciar andare sia il passo più saggio per il bene superiore, specialmente per la minore coinvolta. Una testimonianza di resilienza e speranza, in un momento di cambiamento difficile ma inevitabile.
“Abbiamo fatto un concordato, a volte bisogna cedere delle cose per andare avanti. Sono contento si sia chiusa oggi senza ulteriori anni di vita buttati e anche per un bene superiore che è quello della minore. La guerra fa male a tutti. È andata bene, abbiamo fatto un concordato per un bene superiore, oggi è una buona giornata. Chi vuole speculare speculi, ma intanto tutti i soggetti coinvolti possono andare avanti senza conflitti, la guerra porta guerra e io non voglio conflitti”. Così Leonardo Caffo al termine della sentenza d’Appello del tribunale di Milano che ha condannato il filosofo a due anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione condizionale, accettando il concordato tra le parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
