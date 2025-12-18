Casei Gerola dal furto di profumi ad altre rapine | sgominata banda di romeni

Una banda di romeni è stata smantellata a Casei Gerola, dopo un'intensa attività investigativa dei carabinieri. L’indagine ha origine dal maxi furto di profumi di alta gamma avvenuto lo scorso 5 maggio presso la ditta

Casei Gerola (Pavia), 18 dicembre 2025 – Le indagini dei carabinieri sono partite dal maxi furto messo a segno lo scorso 5 maggio alla ditta "Dream Flower" di Casei Gerola, dove è stato rubato un ingente quantitativo di profumi di alta gamma da un capannone di stoccaggio. I militari della Compagnia di Voghera, partendo dalle immagini della videosorveglianza e incrociando i dati del traffico telefonico delle celle nella zona, sono risaliti alle auto usate per il colpo e hanno individuato le persone che le utilizzavano. E ora sono scattati gli arresti, in esecuzione di 9 ordinanze di custodia cautelare (3 in carcere e 6 ai domiciliari) nei confronti dei presunti responsabili, tutti di origine romena, domiciliati tra le province di Milano, Lecco e Monza Brianza, accusati, a vario titolo, dei reati di rapina, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

