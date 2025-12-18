Casali di Giano niente fondi PNRR per la riqualificazione | il municipio spinge per nuovi finanziamenti
Nonostante la perdita dei fondi PNRR, l’impegno per riqualificare i casali di Centro Giano non si ferma. Il municipio X punta a trovare nuove opportunità di finanziamento per valorizzare questo patrimonio, mantenendo vivo l’obiettivo di valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini, senza arrendersi alle difficoltà.
I fondi del PNRR sono sfumati ma, nel territorio del municipio X, l’obiettivo di riqualificare i casali di Centro Giano è rimasta.Un'attesa lunga 50 anniLe strutture, situata nell’entroterra, a poca distanza dal fiume Tevere, risultano abbandonate da 50 anni. Chi abita nel quartiere, povero di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Giugliano, approvato il progetto definitivo della piazza Cristoforo Colombo: fondi PNRR per la riqualificazione del litorale
Leggi anche: Nuovi finanziamenti per la ricostruzione post-sisma: 1,1 milioni per la riqualificazione della primaria di Pianella
La Regione Basilicata presenta il report sugli obiettivi con fondi Pnrr - Dall’inclusione sociale all’ambiente, dalla sanità al lavoro in cantiere oltre 2000 progetti ed alcuni in dirittura d’arrivo La Regione Basilicata fa il punto sullo stato di attuazione del Piano ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Frode sui fondi del Pnrr, sequestrati beni per 800mila euro - Massa (Massa Carrara), 15 ottobre 2025 – La Guardia di Finanza di Massa (Massa Carrara) ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su somme di denaro e beni per un importo di 800. lanazione.it
Truffa con i fondi del Pnrr: perquisizioni anche in Puglia - Finanziaria di Treviso ha effettuato un sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura Europea di Venezia nei confronti di Flavio Zanarella, imprenditore padovano che si ... quotidianodipuglia.it
ALLA CONVOCAZIONE DI VENERDÌ 19 AL CENTRO BENE COMUNE, È ESSENZIALE LA PRESENZA NON SOLO PER SCAMBIARCI GLI AUGURI MA ANCHE PER IMPORTANTI COMUNICAZIONI DEL CdQ RIGUARDANTI I LAVORI DEI CASALI DI GIANO - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.