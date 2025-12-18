Ogni anno, il 6 gennaio, la città si unisce in un gesto di solidarietà con la Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Un evento che, arrivato alla sua ventottesima edizione, rappresenta un momento di condivisione e speranza, testimonianza dell’importanza di sostenere chi affronta sfide quotidiane. Un’occasione speciale per contribuire a una causa che tocca il cuore di tutta la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Befana della solidarietà, gli eventi

C’è un significato profondo dietro un evento che è ormai patrimonio della città. Il 6 gennaio torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, giunta alla sua ventottesima edizione. "Non solo un momento di festa per i bambini – ricorda Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura –, ma anche un risveglio di lunga tenuta, nel suo senso etimologico". Promossa dalla Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets e sostenuta da una rete di istituzioni, associazioni e realtà cittadine, la Befana di solidarietà diventa simbolo di generosità concreta. Un’iniziativa nata subito dopo la perdita di Luca, come raccontano Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, papà e mamma di Luca, presidente e vice presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: "La Befana di solidarietà" per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Leggi anche: Torna la befana di solidarietà per la casa dei Risvegli di Luca De Nigris

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Si presenta a Bologna la 28^ Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris; Torna la befana di solidarietà per la casa dei Risvegli di Luca De Nigris; La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris; Torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

"La Befana di solidarietà" per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris - La Befana di solidarietà, patrocinata dal Comune di Bologna e realizzata grazie alla collaborazione con CNA Bologna, Fantateatro, Teatro Duse, Confcommercio Ascom, Conad e numerosi altri partner, si ... bolognatoday.it