Cartoon World lo show fa tappa a Trieste
Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Cartoon World arriva a Trieste con il suo spettacolo dal vivo, un evento pensato per tutta la famiglia. Un viaggio tra personaggi iconici e magie, che trasformerà la città in un palcoscenico di divertimento e emozioni. Non perdere l’occasione di condividere questo momento speciale con grandi e piccini, tra risate, avventure e tanta fantasia.
Cartoon World arriva a Trieste. Il magico spettacolo dal vivo di Cartoon World – Family Show approda in città, pronto a incantare grandi e piccini con i personaggi più amati dei cartoni animati. Uno spettacolo per tutta la famiglia. Con un cast straordinario di oltre 20 personaggi dal vivo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
#CONEGLIANO il 7 DICEMBRE, vivi un’emozione unica con: -- -- Il Family Show più atteso con le star della TV presentate da attori!! Per la prima volta a Conegliano arriva Cartoon World, lo spettacolo teatrale che trasforma - facebook.com facebook
