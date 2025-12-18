Cartacce e rifiuti a terra | caos a Disneyland Paris La protesta del personale delle pulizie sorprende i visitatori

Un fine settimana inatteso a Disneyland Paris: uno sciopero del personale delle pulizie ha lasciato il parco ricoperto di cartacce e rifiuti, sorprendendo e deludendo i visitatori. La protesta ha creato un clima di caos e disorganizzazione, mettendo in luce le criticità nella gestione del servizio di pulizia durante le ore di maggiore affluenza. Un episodio che ha acceso i riflettori sull'importanza di un servizio efficiente per garantire un’esperienza magica e senza sorprese.

© Ilfattoquotidiano.it - Cartacce e rifiuti a terra: caos a Disneyland Paris. La protesta del personale delle pulizie sorprende i visitatori Sorpresa per i turisti che nel fine settimana si sono recati a Disneyland Paris. A causa di uno sciopero del personale addetto alle pulizie, il parco divertimenti era sommerso di carte e rifiuti. L’astensione dal lavoro ha avuto effetti subito visibili come si vede dalle numerose immagini che circolano sui social. Il personale ha protestato contro le cattive condizioni di lavoro lasciando quindi rifiuti sparsi e cestini della spazzatura pieni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Cosa succede a Disneyland Paris quando gli addetti alle pulizie scioperano: cumuli di rifiuti ovunque Leggi anche: VIDEO | Tra rifiuti e topi, la protesta delle famiglie del rione Taormina fuori dalle graduatorie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cartacce e lattine al Campus. Biancani a caccia di chi sporca - Il sindaco infuriato per l’abbandono di rifiuti nell’area verde: "Basta, una situazione inaccettabile. ilrestodelcarlino.it Cestini colmi, cartacce lungo i viali e rifiuti accumulati nelle aree più frequentate del parco: è l’immagine insolita che ha accolto i visitatori di Disneyland Paris lo scorso fine settimana. A provocarla è stato lo sciopero dei dipendenti di Onet, la società esterna inc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.