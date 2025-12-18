Carsen vola | Virtus buona la prima a Belgrado
La Virtus si impone con determinazione a Belgrado, inaugurando al meglio il suo cammino in Eurolega. Con una prestazione solida e convincente, i bianconeri conquistano una vittoria importante lontano da casa, rafforzando la loro posizione e dimostrando carattere in un ambiente difficile. Un segnale positivo che fa ben sperare per il prosieguo della competizione.
Belgrado (Serbia), 17 dicembre 2025 – Un’ottima Virtus passa a Belgrado e torna alla vittoria, centrando il secondo successo esterno in Eurolega dopo la vittoria di Lione contro l’Asvel. Nella prima della doppia sfida nella capitale serba - domani il secondo confronto sempre alla Belgrad Arena con la Stella Rossa -, la formazione di Dusko Ivanovic domina il duello con il Partizan, grazie a una eccellente difesa che sprigiona un attacco in cui Edwards, Morgan, Alston Jr., ma anche tutti gli altri rispondono benissimo. Una vittoria di squadra per la Virtus che recupera Matt Morgan e cerca di mettere subito in ritmo partita il proprio fromboliere Carsen Edwards. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Carsen Edwards: “Scrivo ancora i miei obiettivi sullo specchio. A Bologna cerco la svolta” - A otto anni lasciava messaggi motivazionali per sé stesso sullo specchio di casa. gazzetta.it
Virtus Bologna, che colpo! Arriva Carsen Edwards dal Bayern - Carsen Edwards, tra i migliori giocatori di Eurolega nonché la scorsa stagione miglior realizzatore della competizione, è della Virtus ... gazzetta.it
