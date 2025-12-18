Carnevale veronese tanti eventi ma il Venerdì Gnocolar è ancora un' incognità
Il Carnevale veronese si prepara a vivere un 2026 ricco di eventi, con un calendario che si estende per otto mesi in tutta la provincia. Tra tradizioni, sfilate e celebrazioni, il Venerdì Gnocolar resta ancora un’incognita, lasciando spazio alla curiosità e all’attesa per le novità di questa edizione. Un’occasione unica per scoprire le radici di una festa che da sempre unisce comunità e allegria.
Il Carnevale veronese si appresta a vivere un 2026 caratterizzato da un impegno che si estenderà per otto mesi in tutto il territorio provinciale. Le tappe di questo lungo percorso festivo sono state delineate ieri, 17 dicembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, dove il Coordinamento dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: I comitati del Carnevale di Verona scrivono al sindaco chiedendo garanzie sulla data del "Venardi Gnocolar"
Leggi anche: L'annuncio del Comitato Bacanal del Gnoco: «Il Carnevale è dei veronesi, il Venardi Gnocolàr si farà anche nel 2026 con o senza il Comune»
