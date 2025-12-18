Carnevale veronese tanti eventi ma il Venerdì Gnocolar è ancora un' incognità

Il Carnevale veronese si prepara a vivere un 2026 ricco di eventi, con un calendario che si estende per otto mesi in tutta la provincia. Tra tradizioni, sfilate e celebrazioni, il Venerdì Gnocolar resta ancora un’incognita, lasciando spazio alla curiosità e all’attesa per le novità di questa edizione. Un’occasione unica per scoprire le radici di una festa che da sempre unisce comunità e allegria.

Sagre e feste di Carnevale nel weekend dell’1 e 2 marzo, gli eventi regione per regione - Proseguono anche nel weekend dell'1 e 2 marzo 2025 gli eventi legati al Carnevale, che si affiancano agli eventi enogastronomici, agli spettacoli e alle mostre. fanpage.it

Carnevale 2025, gli ultimi appuntamenti del weekend in Toscana - Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo i festeggiamenti di martedì grasso, l’inizio della Quaresima non ha fermato gli eventi carnevaleschi in Toscana previsti per questo weekend: sono tanti infatti gli ... lanazione.it

Traffico, viabilità natalizia e carnevale veronese: ne abbiamo parlato a Tempo Reale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.