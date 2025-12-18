Carnevale No Ponte il caso approda in aula | processo per tre giovani attivisti

Il Carnevale No Ponte di Messina, tenutosi il primo marzo, diventa oggetto di un procedimento giudiziario che coinvolge tre giovani attivisti. Arrestati tra settembre 2025 e ora, sono accusati di aver preso parte agli scontri durante il corteo, segnando un momento di tensione e confronto tra movimento e autorità. La vicenda si svolge ora davanti al giudice, sollevando questioni di giustizia e libertà di espressione.

Il Carnevale No Ponte, svoltosi il primo marzo scorso a Messina, approda davanti al giudice. La vicenda giudiziaria riguarda tre giovani attivisti arrestati tra il 9 e il 10 settembre 2025 in relazione agli scontri avvenuti al termine del corteo, che si era concluso con momenti di forte tensione.

