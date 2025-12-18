carlos alcaraz sceglie una soluzione tampone le possibili ipotesi per il nuovo allenatore

Carlos Alcaraz ha deciso di intervenire con una soluzione “tampone” mentre il mondo del tennis attende di scoprire il suo futuro tecnico. Dopo mesi di collaborazione, la notizia della separazione tra il campione spagnolo e Juan Carlos Ferrero ha sconvolto gli appassionati. Una svolta che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento, lasciando aperte molte ipotesi sul suo prossimo percorso professionale.

Fine della storia. Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano. E’ questa la notizia principale nel tennis mondiale in queste ultime ore. Entrambi hanno confermato la fine del loro rapporto giocatore-allenatore con dichiarazioni sui propri account social. La decisione, presa di comune accordo, è, a questo punto, rischiosa e sorprendente. Soprattutto considerando che questa stagione è stata la migliore e più completa per il funambolo di Murcia. Otto titoli, tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), il ritorno al primo posto del ranking mondiale, e un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

