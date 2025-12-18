Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano dopo un sodalizio vincente, segnando un nuovo capitolo nella carriera del tennista spagnolo. Questa scelta strategica non solo rappresenta una svolta tecnica, ma anche un aumento del suo valore economico, aprendo interessanti prospettive di crescita e successo futuro.

© Quifinanza.it - Carlos Alcaraz cambia allenatore e ora è più ricco, una separazione strategica

La separazione tra Carlos Alcaraz e l’allenatore Juan Carlos Ferrero segna la fine di uno dei sodalizi più longevi e vincenti del tennis recente, ma soprattutto apre una nuova fase sotto il profilo economico. Dopo oltre sette anni di collaborazione, iniziata quando Alcaraz aveva appena 15 anni, la rottura non nasce da ragioni tecniche o sportive. In realtà tutto deriva da una revisione complessiva dei rapporti finanziari che legavano il tennista al suo storico allenatore. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la decisione è maturata all’interno della cerchia familiare e manageriale di Alcaraz, con il supporto dell’agente Albert Molina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

Leggi anche: Carlos Alcaraz cambia allenatore dopo sette anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Carlos Alcaraz cambia allenatore: lascia Juan Carlos Ferrero, l'annuncio sui social · Tennis; Carlos Alcaraz si separa da coach Juan Carlos Ferrero dopo 7 anni; Clamoroso: Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero; Terremoto per Carlos Alcaraz: si separa dallo storico coach Ferrero. La spiegazione in un messaggio.

Carlos Alcaraz cambia allenatore e ora è più ricco, una separazione strategica - Carlos Alcaraz cambia allenatore e aumenta il suo patrimonio: cosa c’è dietro la rottura con Ferrero e come incidono contratti, sponsor e ricavi ... quifinanza.it