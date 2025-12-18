Carlo De Benedetti attacca Trump ma poi fa soldi grazie a lui puntando sugli Usa e sulle guerre torna a guadagnare con Romed

Carlo De Benedetti ha sempre manifestato il suo dissenso nei confronti di Donald Trump, ma sorprendentemente ha trovato modo di trarre profitto dai cambiamenti politici negli Stati Uniti. Puntando sugli sviluppi internazionali e sulle guerre, il suo atteggiamento si rivela più complesso di quanto sembri. Un esempio di come anche le posizioni più forti possano convivere con interessi economici strategici.

Carlo De Benedetti non ha mai nascosto la sua viscerale avversione al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche nell'ultima intervista rilasciata alla vigilia delle ultime elezioni americane l'ingegnere ha paventato l'esito delle urne, azzeccandolo: «Temo Trump», ha detto, aggiungendo: «Sarebbe un bel guaio per il mondo». Non si può dire che abbia fallito il pronostico, ma quando l'Ingegnere si chiudeva in riunione con i manager della sua cassaforte, la Romed, ha sempre messo al bando ogni personale opinione politica, cercando invece di fare fruttare per le sue finanze il ritorno burrascoso sulla scena internazionale del tycoon americano.

