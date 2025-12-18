Carisport sbarca il mondo incantato di Frozen con il musical Elsa e il castello di ghiaccio
Il mondo magico di Frozen prende vita sul palco di Carisport con il musical
A conquistare il cuore di grandi e piccini martedì 23 dicembre sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “Frozen – Il regno di ghiaccio”, al Carisport di Cesena arriva il musical per tutta la famiglia “Elsa e il castello di ghiaccio – Frozen”. Sul palco, la storia di due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
