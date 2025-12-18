Cardiochirurgia l’eccellenza di Careggi in Italia e in Europa ora è certificata | Vediamo la medicina in un modo nuovo

Careggi si afferma come eccellenza europea in cardiochirurgia, ottenendo la certificazione Eras. Un traguardo che testimonia l’innovazione e l’attenzione al paziente, rendendo Firenze un punto di riferimento nel settore. Questa conquista rappresenta un nuovo modo di interpretare la medicina, con un approccio più efficace e umano, posizionando l’ospedale tra i primi in Italia e in Europa a garantire standard elevati di cura e innovazione.

© Lanazione.it - Cardiochirurgia, l’eccellenza di Careggi in Italia e in Europa ora è certificata: “Vediamo la medicina in un modo nuovo” Firenze, 18 dicembre 2025 – Careggi entra nell’élite della cardiochirurgia europea. L’ Azienda ospedaliero-universitaria fiorentina è il primo ospedale in Italia e tra i primi in Europa ad aver ottenuto la certificazione Eras (Enhanced Recovery After Surgery) in chirurgia cardiaca, un riconoscimento che premia un modello di cura innovativo, centrato sul paziente e orientato alla riduzione dei tempi di recupero. Un traguardo che segna un profondo cambiamento organizzativo e culturale, guidato dal professor Pierluigi Stefàno, direttore della Cardiochirurgia di Careggi. In Umbria la criobiopsia per la diagnosi del tumore al polmone. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Cardiochirurgia, torna la scuola: "Pisa formazione d’eccellenza. E ora si faccia la rete per il cuore" Leggi anche: Spaccatura in maggioranza, l'opposizione: "La crisi è certificata in modo inequivocabile" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cardiochirurgia, l’eccellenza di Careggi in Italia e in Europa ora è certificata: “Vediamo la medicina in un modo nuovo” - universitaria fiorentina è il primo ospedale in Italia e tra i primi in Europa ad aver ottenu ... lanazione.it

Il futuro: Careggi modello per l’Italia - Guardando avanti, Careggi punta a diventare un centro di riferimento nazionale per il protocollo Eras. lanazione.it

Una cardiochirurgia da record - Una cardiochirurgia da record La patologie valvolari cardiache sono sempre più diffuse. rainews.it

Negli interventi di cardiochirurgia ed emodinamica, l’ospedale teramano tra i primi in Italia e i primissimi nel Centro-sud. Eccellenza anche per Chirurgia vascolare nella riparazione degli aneurismi non rotti - facebook.com facebook

Ambrogino d’Oro: premiato Claudio Russo, eccellenza della cardiochirurgia di Niguarda ospedaleniguarda.it/news/leggi/amb… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.