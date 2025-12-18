Cardiochirurgia l’eccellenza di Careggi in Italia e in Europa ora è certificata | Vediamo la medicina in un modo nuovo

Careggi si afferma come eccellenza europea in cardiochirurgia, ottenendo la certificazione Eras. Un traguardo che testimonia l’innovazione e l’attenzione al paziente, rendendo Firenze un punto di riferimento nel settore. Questa conquista rappresenta un nuovo modo di interpretare la medicina, con un approccio più efficace e umano, posizionando l’ospedale tra i primi in Italia e in Europa a garantire standard elevati di cura e innovazione.

© Lanazione.it - Cardiochirurgia, l’eccellenza di Careggi in Italia e in Europa ora è certificata: “Vediamo la medicina in un modo nuovo”

Firenze, 18 dicembre 2025 – Careggi entra nell'élite della cardiochirurgia europea. L' Azienda ospedaliero-universitaria fiorentina è il primo ospedale in Italia e tra i primi in Europa ad aver ottenuto la certificazione Eras (Enhanced Recovery After Surgery) in chirurgia cardiaca, un riconoscimento che premia un modello di cura innovativo, centrato sul paziente e orientato alla riduzione dei tempi di recupero. Un traguardo che segna un profondo cambiamento organizzativo e culturale, guidato dal professor Pierluigi Stefàno, direttore della Cardiochirurgia di Careggi.

