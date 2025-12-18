Cardarelli auguri nel segno della donazione sangue con Peppe Iodice e Gigi Finizio

Il Cardarelli celebra il Natale con un gesto di generosità e solidarietà, coinvolgendo Peppe Iodice e Gigi Finizio in un’iniziativa di donazione sangue. Un momento speciale per rafforzare il senso di comunità e attenzione verso chi ha bisogno. La festa, tradizionale appuntamento di fine anno, premia il prezioso impegno di medici e infermieri, sottolineando l’importanza della solidarietà e del dono.

© Anteprima24.it - Cardarelli, auguri nel segno della donazione sangue con Peppe Iodice e Gigi Finizio Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta stamattina la festa di Natale del Cardarelli che, tradizionalmente, vede la premiazione di medici e infermieri per il lavoro svolto nel corso dell’anno. Quest’anno un particolare focus ha riguardato la donazione di sangue, tema su cui l’ospedale ha realizzato diverse campagne di sensibilizzazione, coinvolgendo i primari dell’ospedale e avendo quale testimonial di eccezione Peppe Iodice. Grazie a quest’attività e all’importante lavoro delle associazioni di volontariato nel 2025 sono state 38mila le donazioni di sangue raccolte dal Cardarelli, permettendo così di garantire gli interventi chirurgici, l’assistenza ai pazienti che necessitano di continue trasfusioni e la fornitura di sangue ad altri ospedali del territorio campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Peppe Iodice in scena al Massimo con “Ho visto Maradona” Leggi anche: Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con “Ho visto Maradona” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trapianto a cuore fermo, la donazione è riuscita: «Il primo caso in regione» - Nuovo primato per la rete regionale dei trapianti: al Cardarelli effettuato il primo prelievo d’organo (fegato) a cuore fermo della Campania. ilmattino.it “Senza sangue non si cura”. Ao Cardarelli di Napoli lancia campagna estiva per la donazione - Protagonisti della campagna sono i primari del Cardarelli, che attraverso una serie di contenuti video pubblicati sui canali social dell’ospedale raccontano perché il sangue è indispensabile per ogni ... quotidianosanita.it Carenza di sangue, nuovo appello dei medici del Cardarelli: "Venite a donare" - Il Cardarelli di Napoli torna a lanciare un appello per la donazione di sangue: la preoccupazione tra gli operatori sanitari è alta, ... rainews.it buona giornata a tutti voi,amici amiche e parenti, alle ore 13:30 sto ospedale Cardarelli per dare auguri buon Natale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.